全聯We Sweet巧克力＆咖啡雙拼，85元。（全聯提供）

全聯Read Bread巧克力奶酥菠蘿麵包，新品7月21日上市，35元。（全聯提供）

超市量販搶夏日烘焙商機，業者觀察，後疫情時代下，消費者不但更重視飲食健康，對於永續飲食理念也更加支持，像是有動福標章認證、100％無添加認證及小農系列等烘焙商品，在銷售上都逐年成長，本檔業者再支持可可追溯計畫巧克力，及推出與吳寶春研發的超級麵包等；另看好夏季芒果季話題，超市也獨家引進網紅名店限定款。

全聯觀察，巧克力商品格外獲得消費者青睞，如旗下品牌We Sweet巧克力品項，去年熱銷前3名有提拉米蘇捲、巧克力＆咖啡雙拼，及72%特級巧克力捲，去年巧克力烘焙商品業績共破3億元，而因應永續飲食趨勢，全聯採用「可可追溯計畫」巧克力做為旗下We Sweet、Read Bread巧克力類商品原料之一，推出4款新品包括We Sweet巧克力蛋糕捲、Read Bread巧克力夾心麵包包、雙色吐司，和巧克力奶酥菠蘿麵包等，即日起至8月10日，購買可可追溯計畫全品項滿100元現折10元，預計本檔可創下6000萬元業績。

全聯進一步指出，為支持環境永續，全聯持續與在地農友合作，2016年引進全台第1支生態商品「老鷹紅豆」，2022年推出有「動物福利標章」認證的小農系列，其中Read Bread小農鮮奶吐司銷售十分亮眼，去年銷售金額破1億元，顯示永續飲食相當受到消費者支持，這次使用「可可追溯計畫」的原料製作巧克力烘焙，希望可助供應鏈永續發展。

city’super台中店獨家引進網紅名店－三牧田麵包專門店夏季限定「芒芒人海遇見你」甜點系列。（city’super提供）

city’super台中店三牧田麵包專門店芒果生乳捲，特價350元／條、85元／片。（city’super提供）

city'super看準芒果季到來，引進多家期間限定芒果甜點，像是台中店獨家引進網紅名店「三牧田麵包專門店」所祭出的夏季「芒芒人海遇見你」甜點系列，特選台灣在地愛文芒果入餡，推出千層蛋糕、生乳捲、百芒富士乳酪等品項；另「Hafu蛋糕專門店」也首度插旗city’super板橋店，推出夏季限定仲夏芒果雪芙等，是7月最暢銷的人氣雪芙蛋糕之一。

家樂福「超級行動麵包車」也將巡迴全台家樂福門市、社區及校園。（家樂福提供）

家樂福「Nakery裸焙坊」去年上市以來，推出多款通過無添加驗證的裸麵包、減醣40%的低醣麵包等。（家樂福提供）

家樂福觀察，隨著疫情趨緩，民眾在後疫情時代更注重飲食健康，而具備高營養密度的「超級食物」也成為飲食新潮流。家樂福「Nakery裸焙坊」自去年登場以來，推出多款通過100%無添加驗證的裸麵包，及減醣40%的低醣麵包，今年並與吳寶春師傅合作，研發加入超級食材的「超級麵包」，訴求不光美味，也能補充營養成分。

家樂福商品部生鮮經理孔清沐表示，家樂福長期推動食物轉型計畫，烘焙領域也主打100%無添加，Nakery裸焙坊去年在西屯店推出後，今年也於嘉義民族店、台北師大店、新店城及淡新店設點，未來還有「超級行動麵包車」巡迴全台各地。