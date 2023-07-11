好市多提供試吃服務，一名網友表示，日前到內湖店採買，在賣場內排隊想試吃鮭魚，卻被試吃員瞪了一眼，他怒批對方態度惡劣，「哪天眼睛被挖下來，我都不覺得意外」，這番言論讓網友瞠目結舌，紛紛留言挺試吃員，怒轟原PO「你比那位試吃員還差勁」。

原PO近日於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》指出，5日到內湖好市多消費，他和家人排隊試吃鮭魚，賣場安排的試吃員是名年約40幾歲的女性，他接過試吃的鮭魚時被對方狠狠瞪了一眼。

原PO表示，試吃完畢後立刻就拿了一盒鮭魚放入購物車，當天消費金額高達6000多元，他砲轟試吃員「這樣的素質，哪天眼睛被挖下來，我都不覺得意外，太爛了！」

貼文讓網友逆風一面倒挺試吃員，「買6000元以為自己是大戶？」、「看到最後一句，原來你比那位試吃員還差勁」、「你這篇文章是不是漏寫了很多話？」、「恐嚇嗎？動不動就要挖別人眼睛，太可怕了吧」、「看到你的文筆與素養，我能理解瞪你的原因」、「事情一定有前因後果，你省略太多過程了」。