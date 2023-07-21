【立綱氣象報報】5號颱 週休不影響 週二近東南海面

今（21）日生成的輕颱杜蘇芮移動速度相當緩慢，甚至比人走路還要慢，明日到周休假期普遍還是午後雷陣雨的天氣型態，預估杜蘇芮最快於下周日（7/23）升格成中度颱風，屆時也是觀測重點，北轉的角度將決定是否直接撲台、以及影響降雨強度，氣象局預估，下周三到下周五（7/26~7/28）東半部雨勢特別顯著，其他地區也有局部短暫降雨，不過是否發布陸上颱風警報，仍有很大的不確定性。

氣象局資料顯示，明日各地多雲到晴，高溫普遍33到35度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷局部地區可達36度以上；天氣方面，午後熱力作用發威，西半部、東半部山區雷陣雨機率高，尤其中南部及各山區恐有局部大雨，降雨時間較長。類似的天氣將持續到下周日。

至於輕颱「杜蘇芮」的走向如何？氣象預報員趙竑說，預估未來朝西移動，下周日逐漸轉北，有機會增強為中度颱風，屆時也是觀測其路徑的關鍵時機，其北轉角度影響接近台灣的程度，同時也影響後期台灣天氣變化。

下周一（7/24）受到外圍沉降發展影響，各地氣溫較高、天氣穩定；周二外圍環流發威，降雨率提升，東半部出現陣雨；周三到周五颱風最靠近台灣，東半部雨勢尤其顯著。

氣象局分享未來降雨趨勢，下周二到下周四（7/25~7/27）受颱風或外圍環流影響，各地降雨顯著。（圖／氣象局）

颱風杜蘇芮移動路徑仍有不確定性，下周一到下周三（7/24~7/26）高氣壓強度將影響其動向。（圖／氣象局）

值得注意的是，氣象局觀測，颱風路徑可能偏琉球海面或巴士海峽、菲律賓，是否發布陸上颱風警報仍有很大的不確定性，颱風接近的過程中，比較有機會發布海上颱風警報，預計時間在下周一晚間到下周二清晨。

氣象主播戴立綱表示，21日下午的資料顯示，杜蘇芮龜速前進，每小時移動速度不到3公里，「比你走路要慢」，而周休假期因為缺乏導引流，移動速度每小時也只有約3公里到8公里；下周一到下周三高氣壓強度將影響颱風動向，會不會撲台還很難說。