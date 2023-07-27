中颱杜蘇芮為東部帶來驚人雨勢，也在警戒範圍的中南部地區似乎還沒什麼風雨，不過氣象粉專提醒，杜蘇芮已經進入巴士海峽，南台灣上午開始會漸漸感受到風雨，下午、傍晚風雨更強，甚至持續至明天中午；至於明天是否放颱風假，粉專直言「明天上半天中南部縣市長們會比較尷尬」。

杜蘇芮今晨6點中心位置在鵝鑾鼻南南西方約190公里之海面上，中央氣象局清晨將陸警範圍再擴大，增列台中及金門，提醒台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，颱風過去5小時偏北進行，已經進入巴士海峽了，開始進行組織重整階段，預計傍晚進入台灣海峽南部，南台灣上午開始會漸漸感受到風雨，到了下午、傍晚風雨還會更強，「別因為目前無風無搖就出門亂跑」。

粉專表示，杜蘇芮過去一段時間走得太慢，如果今天偏北幅度稍微明顯一點，中南部要完全脫離颱風環流影響，至少要到明天中午，「明天上半天中南部縣市長們會比較尷尬」。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米；但是否停班停課，仍由各縣市政府決定。