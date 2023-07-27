颱風杜蘇芮襲台，中央災害應變中心27日上午舉行第8次工作會報。（中央災害應變中心提供）

颱風杜蘇芮襲台，中央災害應變中心今（27）日上午舉行第8次工作會報，目前颱風災情已造成1死1傷，影響最劇烈的時段是27至28日上午，雨量仍集中於花東地區，氣象局已對宜花東、屏東發出豪大雨特報，農委會公布68條紅色警戒土石流潛勢溪流，國道、高鐵全線正常通行，交通部預警性封閉10處公路。

受到颱風外圍環流影響，花蓮、台東從昨晚下起豪大雨，引發山區溪水暴漲，1名婦人不幸溺水死亡，台東縣1名男子不慎跌倒受傷。

中央氣象局指出，杜蘇芮颱風暴風半徑為280km，朝北北西方向通過台灣西南部海域，今日至明日上午須嚴防強風豪雨，受環流影響，東部、屏東及恆春半島持續有強降雨，暴風圈預計28日上午8時脫離台灣本島。

氣象局表示，南部海面已監測到巨浪，綠島、蘭嶼、臺東、恆春半島外海仍有巨浪發生機率，須持續留意風浪影響，呼籲民眾請勿前往海邊觀浪。

農委會公布68條、326條紅色及黃色警戒土石流潛勢溪流，將隨時注意氣象情資，並依後續實際降雨情形適時發布警戒。

至於交通輸運部分，國道全線正常通行，預警性封閉10處公路，台9線342K處有土石滑落。高鐵正常營運，鐵路幹線10時前正常行駛，10時後新左營=潮州=枋寮停駛，東部幹線停駛，花蓮=台北間9時前正常行駛，9時後只行駛宜蘭=台北，南迴線停駛。國內空運航線全部取消，國際航線則取消83班次。

消防署指出，坡地易致災地區已對警戒區執行疏散撤離，至上午8時止，撤離5701人，已開設收容所64處，收容1077人。