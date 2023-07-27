受中颱「杜蘇芮」影響，今天台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣和金門縣放颱風假，不少中部人哀號「再強的颱風，不是北部放，就是南部放假」，但根據部落客「泰勒*愛排名」統計，颱風假放最少的縣市是「連江縣」，10年只放過11天，而本島部分最少放假的冠軍則是新竹縣與新竹市，10年只放了17天。

部落客「泰勒*愛排名」4年前曾統計氣象局的資料，整理出近10年來各縣市放颱風假的天數，統計時間截至2018年7月，根據統計，颱風假放最少的縣市，並非多數網友認為的台中或彰化，而是離島連江縣，10年來只放了11天假。

第二少的縣市同樣是離島，金門縣10年放了13天颱風假；第三少則由新竹縣和新竹市並列，10年只放17天的颱風假；第四少的則是苗栗縣，10年放18天颱風假。

最容易放颱風假的縣市，第一名是屏東縣，10年來共放了27天颱風假，比起最少的連江縣，足足多了1倍以上；而台南市、高雄市和宜蘭縣則並列颱風假第二多的縣市，10年放了25天。