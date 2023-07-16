義大利今天對16座城市發布炎熱天氣紅色警報，氣象預報員預測，未來幾天南歐高溫將打破紀錄。與此同時，西班牙拉帕馬島（La Parma）森林大火失控，當局表示至少4000人須撤離。

路透社報導，西班牙、義大利、希臘已連續數天高溫難耐，導致農作物受損，遊客紛紛躲到陰涼處。

然而一個名為「卡戎」（Charon，希臘神話中帶亡者渡過冥河的船夫）的新高氣壓今天又從北非移入南歐，可能使義大利部分區域本週之初的氣溫突破攝氏45度。

義大利氣象局今天警告：「我們必須為逐日覆蓋全國的嚴重熱浪做好準備…若干地區將打破舊有高溫紀錄。」

希臘14日在一天最熱的時候關閉景點雅典衛城（Acropolis）來保護遊客。

義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）表示，當局將密切注意首都羅馬的情況，並敦促民眾留心。

斯基拉奇今天告訴「訊使報」（Il Messaggero）：「不建議在攝氏43度時去羅馬競技場（Colosseum），尤其是長者。」他還說，民眾在上午11時至下午6時一天最熱的時候應該待在室內。

除了羅馬，從中部城市佛羅倫斯（Florence）到西西里島巴勒摩（Palermo）、半島東南部的巴利（Bari）等地都發布健康警報。

西班牙氣象預報員也警告有森林火災的風險，並稱夜裡將不易入眠，因為全國各地夜間氣溫不太可能降至攝氏25度以下。

氣象預報員預測，明天起熱浪將發威，南部塞維亞（Seville）附近的瓜達幾維谷地（Guadalquivir）氣溫將來到攝氏44度。

氣象預報員表示，西西里兩年前記錄到歐洲最高溫攝氏48.8度，未來幾天這個紀錄可能被超越，特別是在義大利的薩丁尼亞島（Sardinia）。