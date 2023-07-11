（13：33更新）國家級警報響！氣象局針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣牛角灣溪發布災防告警訊息，持續時間至14時56分，已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉

同時氣象局還發布12縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天下午至晚上台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區有局部大雨發生的機率，請注意。

屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉發布國家級警報，已有暴雨發生。(翻攝自氣象局)

氣象局發布12縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（11日）台灣附近水氣增多，大氣環境較為不穩定，除迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨機率高、雨區範圍廣，各地山區及中南部地區有局部大雨發生的機率，請多留意天氣變化。

溫度方面較昨天略降，各地高溫普遍在32到35度，只有高屏及花蓮少數鄉鎮仍有36度高溫發生的機率。