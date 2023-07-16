中央氣象局發布豪雨特報，午後對流發展旺盛及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今（16）日下午至晚上，雲林縣有局部大雨或豪雨，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、恆春半島、臺東縣、蘭嶼綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局同步針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。新竹縣山區發布災防告警訊息，暴雨警示持續至18時03分。

氣象局發布豪雨特報，強降雨炸12縣市。（氣象局）

氣象局指出，今天受颱風外圍雲系影響，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，大氣環境較為不穩定，南部、東南部地區、午後中部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，而桃園以南多數地區出現午後雷陣雨的機率偏高，雨勢有機會延續到晚上，請多留意。

溫度方面，各地仍高溫悶熱，桃園以北、中南部及臺東地區仍有局部36度高溫發生的機率，其他地方則在32到35度，請多補充水分並注意防曬。