今天花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨，呂宋島西側的熱帶低壓今天將發展為輕颱「泰利」，朝廣東方向前進，晚上開始受外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區都有短暫陣雨；明天至下周三受低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨，午後慎防劇烈天氣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天盛行東南風，各地留意38度以上極端高溫；山區午後有局部雷陣雨，迎風面花東及恆春半島偶有局部短暫陣雨。今各地氣溫：北部25至38度、中部25至37度、南部25至38度、東部23至37度。

吳德榮指出，在呂宋島西側的熱帶低壓今將發展為輕颱泰利，朝廣東方向前進，不侵台；氣象局表示，今晚開始受外圍雲系影響，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區都有短暫陣雨。

明天至下周三（16至19日）受「季風低壓環流」影響，各地有局部短暫陣雨，大氣不穩定，午後有強對流，慎防大雷雨及劇烈天氣；下周四、五（20、21日）季風低壓環流西移、水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨。

最新歐洲模式顯示，季風低壓環流偏西緩慢移動，另一擾動在台灣東北方海面，發展很有限；下周四另有熱帶擾動在菲律賓東方海面，發展成熱帶氣壓機率為80％、成颱機率60％，朝西北西前進，應持續密切觀察。