今年汛期，台南白河水庫蓄水量雖然較往年偏少，依然維持供灌，不過東山、糞箕湖、白水溪及頭前溪等4個灌區二期作總共需要2100萬公噸水，目前白河水庫可利用的水量僅約300萬公噸，農水署嘉南管理處白河水庫分處加強管控水庫出水，確保供水無虞。

白河水庫因為淤積嚴重，每年枯水期執行清淤工程，直至5月底、6月初汛期來臨，便暫停清淤，並關起水閘門儲水，以供水給灌區內農民。前幾天的颱風「泰利」沒有侵台，白天艷陽高照，幸好午後出現降雨挹注，白河水庫目前蓄水率35％。

相較曾文-烏山頭水庫灌區大面積的二期作稻田停灌休耕，白河水庫仍舊維持供灌，東山、糞箕湖灌區面積980公頃，於7月3日開始供灌；白水溪下游灌區約602公頃，7月17日起供灌；白水溪上游灌區約309公頃、頭前溪灌區約993公頃，預計7月21日起供灌。

嘉南管理處白河水庫分處表示，不只曾文、烏山頭水庫，今年汛期相較往年，白河水庫蓄水量也偏少，前年上半年即使面臨大旱，但到了年中，在連日大雨挹注下，水庫很快就灌飽；然而今年到目前為止，卻還沒看到一波較明顯的雨勢，只能靠西北雨為水庫補水。

管理單位人員坦言「壓力不小」，畢竟白河水庫現階段的蓄水量較往年同期仍偏低，為了維持供灌，已延後半個月供水。目前會全力透過加強水閘門調控等措施節水，例如這幾天下午因逢大雨，便關閉水閘門，希望在減少水庫出水原則下，完成二期作供灌作業。