中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高屏地區有局部大雨發生機率，影響時間至今晚；氣象局也針對這2縣市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雨區域：高雄市、屏東縣、恆春半島。

大雷雨警戒區域：高雄市、屏東縣。

氣象局指出，今天台灣附近為偏東至東南風，迎風面東南部地區及恆春半島有些零星短暫陣雨，其他地區晴到多雲，午後大台北、中南部及各山區仍有短暫雷陣雨的機會。

明天（14日）環境以偏東風為主，各地晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部、大台北及其他山區有局部短暫雷陣雨。

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對高雄市及屏東縣發布大雨特報。

周六（15日）迎風面東半部及南部受南方低壓帶水氣移入影響，不定時有局部短暫陣雨；周日至下周三（16至19日）低壓帶影響，水氣持續增多，東半部及基隆北海岸地區有陣雨，北部及南部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。