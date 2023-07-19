菲律賓東方的熱帶擾動預估在近日生成今年第5號颱風杜蘇芮，專家指出，目前的模式系集預報顯示，準颱風應該會被壓著往西，「閃過去的可能性偏高」；不過西北折往台灣的路線也有幾條，前提是高壓較弱，少了呂宋島陸地摧殘，強度就會比較強，因此「路線越靠近台灣，強度就會越強。」

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，從歐、美2家最新的系集預報圖可以觀察到，大多數的預測路線，都是指向「菲律賓到巴士海峽」這個區間，也就是預報高氣壓勢力偏強，準颱風被壓著往西，看起來可能性較高。

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粉專指出，「西北折往台灣」的路線也還有幾條，但前提是高壓比較弱，少了呂宋島陸地摧殘，強度就會比較強，也就是如果路線越靠近台灣，強度就會越強，目前看來機率低，但仍保有些微可能性，「這年頭颱風爆發增強也不是沒看過」。

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粉專提醒，無論如何，準颱風最靠近台灣的時間落在下周初，花東、恆春受外圍環流影響，陣雨機會高，其他地方的影響程度就看準颱風最後距離台灣遠近。