中颱杜蘇芮持續向西北西移動，目前預估周三周四將從台灣西南方北上，今天(25日)下午氣象局發布陸上颱風警報，彭啟明也分析，以目前路線來看，澎湖和金門將會和颱風中心最接近，而高屏地區則最有可能放颱風假。

彭啟明表示，杜蘇芮正在往西邊走，慢慢的往臺灣跟菲律賓的中間接近，颱風中心接近恆春半島陸地，大概差距100多公里，「杜蘇芮的暴風半徑預計有300公里，它算是接近於強颱的中度颱風，所以這段時間，東半部的降雨會很顯著。」而颱風通過恆春半島後，會開始往北走，澎湖、金門可能就會變得非常接近颱風中心。

今天(25日)下午氣象局發布屏東、台東兩地大雨特報，彭啟明也指出，今天下半天到晚上，東部因為中央山脈地形緣故，會有顯著降雨，到了星期三晚上和星期四，降雨就會變成在南部，「一直到星期五上半天，高雄、屏東的山區平地，延伸到接近中部地區，都可能會受到颱風暴風半徑的影響，這對南部的壓力會相當大，預期南部可能會受到很大、很劇烈的強風豪雨影響。」

少了中央山脈阻隔，南部地區周三周四可能會迎來強風暴。（資料照）

至於颱風假，彭啟明說這要觀察杜蘇芮的暴風半徑有沒有掃過，「以現在來看，可能是台東和花蓮部分區域，到了星期三晚上和星期四，雲林以南會有比較強的風勢，所以嘉義以南到高雄、屏東，應該機率是最高的。」另外苗栗以北都不在颱風暴風半徑內，彭啟明表示，北部會有約100、200毫米的降雨，風速也會略為增強，但不會達到停班停課的標準。