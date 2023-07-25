隨著杜蘇芮逼近台灣，台東、綠島海岸也出現長浪。（中時新聞網YouTube）

中颱「杜蘇芮」目前位於鵝鑾鼻東南方海面，以每小時11公里速度向西北西進行，氣象局已發布海上、陸上警報，台灣東南方天氣也開始受到外圍環流影響。氣象達人彭啟明警告，「真的要注意雨勢，很久沒下這麼有規模的雨量！」，尤其南部風雨由於未經山脈阻擋，南部民眾最好嚴加戒備。

彭啟明分享風雨預報16時正報，表示此次颱風真的要注意雨勢，「很久沒下這麼有規模的雨量！」，彭啟平指出，風雨哪裡強弱，可看雨量累積數值研判。「要注意南部的風雨，因為颱風未經山脈阻擋破壞，強度維持的會相當好，真的要提高警覺，戒備準備！」。

氣象局19時風雨預報分析今晚至明晚各地累積雨量。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，杜蘇芮中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對台東、屏東、恆春半島將構成威脅；根據今日19時風雨預報加報，從今日20時起，宜蘭縣山區的24小時累積雨量將達到150毫米至250毫米，花蓮縣山區、台東縣山區的累積雨量將達到200至340毫米，3地都將達到發放颱風假標準。

蘭嶼綠島將在今晚18時至明日0時達到最大平均風力9級、陣風10級，之後持續增強，在明日6時至12時達到最大平均風力10級、陣風11級，恆春半島、金門縣在明日6時至12時達到最大平均風力9級、陣風10級，不過具體是否發放颱風假仍依各地方政府發布為準。