杜蘇芮颱風來襲，氣象局發布海上警報，暴風圈周三（26日）將接觸台灣南、東部陸地，週四（27日）風雨最劇烈，但民眾出遊興致仍高，今天上午松山機場依然湧現大量旅客，前往澎湖班機登機口擠滿乘客。（黃子明攝）
杜蘇芮颱風來襲，氣象局發布海上警報，暴風圈周三（26日）將接觸台灣南、東部陸地，週四（27日）風雨最劇烈，但民眾出遊興致仍高，今天上午松山機場依然湧現大量旅客，前往澎湖班機登機口擠滿乘客。（黃子明攝）

航港局表示，受杜蘇芮颱風影響，今（25）日共有國內船班6航線、30航次，以及兩岸船班3航線、6航次等，共9航線、36航次停航。

航港局表示，全部停航的有高雄-馬公2航次、台北-馬祖1航次、富岡-綠島12航次、富岡-蘭嶼6航次、後壁湖-蘭嶼8航次、金門-泉州2航次、馬祖福澳-福州琅岐2航次，以及北竿白沙-福州黃岐2航次。

部分停航的是基隆-馬祖，開航1航次、停航1航次。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

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