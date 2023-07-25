航港局表示，受杜蘇芮颱風影響，今（25）日共有國內船班6航線、30航次，以及兩岸船班3航線、6航次等，共9航線、36航次停航。
航港局表示，全部停航的有高雄-馬公2航次、台北-馬祖1航次、富岡-綠島12航次、富岡-蘭嶼6航次、後壁湖-蘭嶼8航次、金門-泉州2航次、馬祖福澳-福州琅岐2航次，以及北竿白沙-福州黃岐2航次。
部分停航的是基隆-馬祖，開航1航次、停航1航次。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
航港局表示，受杜蘇芮颱風影響，今（25）日共有國內船班6航線、30航次，以及兩岸船班3航線、6航次等，共9航線、36航次停航。
航港局表示，全部停航的有高雄-馬公2航次、台北-馬祖1航次、富岡-綠島12航次、富岡-蘭嶼6航次、後壁湖-蘭嶼8航次、金門-泉州2航次、馬祖福澳-福州琅岐2航次，以及北竿白沙-福州黃岐2航次。
部分停航的是基隆-馬祖，開航1航次、停航1航次。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
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