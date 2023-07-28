杜蘇芮颱風來襲，原先高市府宣布28日僅那瑪夏區、桃源區、茂林區等3個行政區28日停止上班上課，但由於高雄強風沒有明顯減弱，尤其颱風路徑比預期偏東，高雄受到影響的時間拉長，高雄市長陳其邁緊急宣布28日全天停止上班上課。

高雄市政府28日清晨表示，高雄市28日凌晨5時強風沒有明顯減弱，部分地區仍測得平均風力7級、陣風10級，尤其颱風路徑比預期偏東，高雄受到影響的時間拉長，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，宣布28日全天停止上班上課。

高市府發言人周璟瑜表示，高雄市27日深夜風勢突然轉強，市府陸續接獲路樹倒塌、停電、號誌故障通報案件，指揮官陳其邁28日凌晨1時再次進駐應變中心，要求清除各項障礙物，確保道路暢通。由於風雨危及市民交通安全，市府決定28日全天停班停課。高市府已將此決定通報人事行政總處，懇請各界諒解市府不得不的決定。

高雄市政府統計，杜蘇芮造成全市路樹倒塌案件259件、廣告招牌掉落2件，積淹水3處、交通號誌損壞5件。從昨天深夜到今天凌晨，強風造成全市多處電力線路受損， 3萬餘戶用戶出現停電，所幸經台電公司緊急搶修，多數用戶已陸續復電。

根據中央氣象局資訊，考量颱風路徑偏北， 28日凌晨5時高雄市仍有部分地區風力達7級、陣風10級，對上班民眾安全造成影響，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，宣布28日全天停止上班上課。