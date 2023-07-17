由於低壓帶影響，明（18）日天氣不穩定，南部及東南部整天不定時有局部陣雨，各地午後易有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率。氣象局表示，本周天氣主要受太平洋高壓主導，水氣逐漸減少，各地感受高溫炎熱，另外南海及菲律賓東方海面之低壓帶易有熱帶系統發展，不過不確定性高。

氣象局指出，明天南部及東南部整天不定時有局部陣雨，其他地區為多雲到晴，午後受熱力作用影響，各地容易有局部短暫雷陣雨，留意中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地仍高溫悶熱，普遍落在32到35度，尤其在基隆市、台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有局部36度高溫發生的機率。

氣象局表示未來一周都有午後雷雨，不過降雨熱區每日不同。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周三（19日）近地面風場偏東南風至南風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及山區有局部大雨發生的機率；周四至周下周一（20至24日）太平洋高壓勢力增強，水氣減少，各地為多雲到晴的天氣為主，降雨較為局部，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

氣象局分析，位於鵝鑾鼻西方910公里之海面的中颱「泰利」，以西北西方向朝雷州半島前進，逐漸遠離台灣，近期南海及菲律賓東方海面之低壓帶易有熱帶系統發展，可能形成今年第5號颱風「杜蘇芮」，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性。