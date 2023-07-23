杜蘇芮颱風來勢洶洶，依據中央氣象局颱風預報，路徑有南偏且持續增強之趨勢，預計將在27日(週四)影響金門，縣長陳福海今(23)日下午特別巡視督導縣內防颱與防汛相關整備工作，並要求各級單位加強防颱作業，確保居民生命與財產之安全。

陳福海在視察防颱與防汛各項整備作業時特別指示，針對營建及工地安全之管理，應加強建地鷹架綁紮與工地週邊環境整理；對於路邊廣告物、招牌、旗幟等，需確認綑綁穩定，老舊招牌應即時卸除或強化穩固。對於易淹水區域應加強排水溝巡查清疏及防汛整備，完成防汛沙包、抽水機組等檢點作業。

陳福海也指出，需巡查農業區農田排水之情形，過去農地低窪易機淹水區域，應加強防汛作為。而對於道路路面沖刷與常見枯枝落葉垃圾等，需盡快加強清理；另道路側溝易淤積段，亦應巡查清淤。抽水站內除抽水機組整備作業外，亦應強化內務環境整理。在颱風過後，需特別預防登革熱流行，戶外易積水容器、廢棄輪胎等，注意是否有積水情形，避免蚊蠅孳生。

縣府表示，已就易淹水區域、防汛熱點，請各單位加強防災整備作業，目前已完成既有29支CCTV檢修維護作業，妥善率為100％，今年度將再增設12支CCTV，以利即時監看各水情資訊，強化防汛資源調度時效。

此外，縣府也持續辦理轄內排水設施清淤工作，截至目前各鄉鎮公所共計清淤約213895平方公尺，並持續積極辦理中。採購之防洪擋板共計313片，已預佈於烈嶼鄉中墩聚落(270片)及金城鎮五嶽廟周邊(43片)，並與防汛砂包搭配使用，可快速應變、組裝。

根據縣府統計，各鄉鎮公所防汛砂包庫存數量，金城與金沙鎮各有900包、金湖鎮650包、金寧與烈嶼鄉各有500包，共計3450包，如地區民眾有使用需求，均可洽各鄉鎮公所領取使用。

縣府呼籲，杜蘇芮颱風目前雖屬輕颱，但強度仍持續增強中，其路徑對金門地區極具威脅。為避免造成更大的災損，除縣府各機關單位積極準備防颱作業，也提醒鄉親們，共同清理住家周邊枯枝落葉等易阻礙排水的雜物、垃圾，尤應避免阻塞水溝蓋，維護家園安全！