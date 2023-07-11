花蓮外海未來可能有規模8.0強震！中央氣象局地震中心前主任郭鎧紋指出，1920年花蓮外海曾發生規模8.0地震，釋放的能量相當於500顆原子彈爆炸，代表此處有發生8.0強震的條件，因此「不用懷疑」未來還會再發生8.0強震；對此，氣象局測報中心副主任吳健富表示，尊重外界說法，不予評論。

東部最近地震頻繁，尤其9日東部外海連續發生11次地震，最大規模達5.3。據《ETtoday》報導，郭鎧紋表示，這系列地震原因是板塊隱沒，每隔幾年都會震一次，但要留意的是花蓮外海潛藏規模8.0的致命強震，因為根據美國地調所資料，1920年東部外海曾發生規模8.0地震，相當於500顆原子彈爆炸釋放的能量，地震原因是板塊隱沒導致，代表花蓮外海的隱沒帶地質條件，足以發生規模8.0強震。但何時發生，現在科技很難預測。

今年3月中旬中央大學、中研院、台灣氣象局等學術單位赴日參加「台日合作琉球隱沒帶地震危害分析研究啟動會議」，會議中台日學者都認同，花蓮外海未來有很高的機率會發生規模8.0強震。

對於是否可能發生8.0強震，吳健富表示，尊重學界說法，氣象局不予置評，但會著重於觀測與預警研發，目前地震前兆與地震預測技術尚未完善，可信度相對低。