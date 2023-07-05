【立綱氣象報報】周休天晴中午熱 局部山區午後陣雨

熱到受不了！明（6）日天氣變得更熱，除了新竹以外，全台灣都會有36度以上高溫，尤其「台北市、花蓮市」可能出現38度以上的極端高溫，預估下周一（7/10）太平洋高壓略減，開始出現些許午後降雨，下周二（7/11）午後雷雨擴及西半部，下周三（7/12）水氣增加，各地降雨更加顯著，氣溫也因此降低。

氣象局指出，明日各地水氣偏少，普遍晴到多雲，僅午後山區有零星短暫雷陣雨。由於太平洋高壓增強，天氣會變得更熱，氣象局對18縣市發布高溫資訊，除了新竹高溫約34度以外，其他地區高溫都在36度左右，桃園以北、花東縱谷可達37度，「台北市、花蓮縣」局部地區有38度極端高溫，東南部還有焚風。

炎熱的天氣還會持續一周，明（6）日台北市、花蓮縣可能有38度極端高溫。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，下周日（7/9）以前僅山區有午後雷雨，雨勢零星。下周一（7/10）太平洋高壓減弱，午後山區雷陣雨增加，下周二（7/11）西半部平地也有午後雷雨，下周三（7/12）水氣增加，東南部不定時局部短暫陣雨，午後各地山區、西半部有短暫雷陣雨，降雨連帶影響氣溫跟著降低。

氣象主播戴立綱表示，受到太平洋高壓籠罩影響，近日的午後陣雨發展困難，這樣高溫的天氣還會持續一周，預估每天的11時到14時最炎熱，建議減少戶外活動，下周三（7/12）午後高壓減弱，各地午後陣雨的機會增加。