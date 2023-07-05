台南知名美食「阿堂鹹粥」的價格一路從180元漲到300元，讓許多饕客覺得詫異，甚至有顧客揚言拒絕再去消費。對此，有鄉民好奇提問，「拉麵都能賣300，阿堂鹹粥不行嗎？」引發兩派人馬論戰，有人認為，只要阿堂鹹粥的用餐環境能加裝冷氣，就算賣500元也能接受，不過也有人從用餐環境和食材本身分析，認為拉麵大勝阿堂鹹粥。

有網友今（5）日在PTT八卦板抱怨，發現阿堂鹹粥的點餐方式改為，「單點一碗粥底，再加想要的材料」，一碗魚皮粥從260元漲成300元，他無法接受這種漲價頻率和幅度，直說未來不會再來光顧，「再見了，阿堂」。

阿堂鹹粥漲價的消息曝光後，引發鄉民熱烈討論，有人為此好奇發文，「拉麵都能賣300，阿堂鹹粥不行嗎？」認為阿堂鹹粥的配料都是海鮮，吃得到真材實料的魚皮、魚肚，「早就該賣300了！」反觀拉麵的配料千篇一律，「一顆糖心蛋、一坨麵，就沒了」，他不解為何大家會覺得一碗300元的鹹粥貴，「難道日本來的外來種拉麵就比較高尚嗎？」

對此，網友紛紛留言，「扯！那破路邊攤2人隨便吃都要破千」、「拉麵一碗300可以吃到吐，鹹粥300那份量？」、「裝潢弄好點就合理了」、「拉麵可以吹冷氣，小贏」、「400我可以，請給我冷氣」、「以後改名『阿堂鹽味粥舖』可以賣500」、「店家本來就沒錯，不爽不要吃就好」、「確實，拉麵超廢又超貴，憑什麼」。

另外還有人特地回文分析，以用餐環境來說，「門面裝潢、衛生環境、座位舒適、服務態度、守法程度」，普遍都是拉麵贏過阿堂鹹粥，因阿堂鹹粥座位壅擠，半戶外的區域沒有冷氣，且台灣小吃都習慣占用馬路轉嫁成本。

至於食物本身，網友則認為無論是湯頭熬煮，或是擺盤美觀都是拉麵勝出，直說：「拉麵湯頭至少熬煮好幾個小時，粥需要嗎？」而拉麵主要食材叉燒做起來也相當費工，可說是和虱目魚平分秋色，至於次要食材也算平手，「反正兩邊都是放一些便宜的配料」。文末這名網友不禁開酸，「如果拉麵一碗能賣300，鹹粥我是不知道可以賣多少啦」。