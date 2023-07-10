6月初大陸重慶地區混凝土行業啟動今年以來的首波價格調漲，依個別產品與區域進行10-15％的漲幅；永固-KY表示，6月漲價後營收尚未出現增長，在於上月預告漲價後，客戶將工程進度提前，加上公司對部份客戶採取供貨限量作法以加速付款速度，致6月混凝土出貨量較上月減少，惟營收雖較上月減少，然已可見毛利率提升，將會反映在獲利表現上。

永固-KY進一步表示，漲價效益反映在營收上，會自7月開始明顯顯現，對於獲利的挹注亦會加大，公司今年來業績呈現穩定成長，隨下半年旺季需求來臨，漲價效益逐漸擴大，全年營運表現可望呈現逐季成長趨勢；從需求面來看，公司目前在手的公共工程合約，工程進度都已如期甚至提前進行，對公司全年營運回升將形成強力的支撐。

因應近年中國大陸房地產市場的劇烈變化，永固-KY已將業務重心投入公共工程標案，以長期訂單與付款正常客戶為主，公司亦積極收回逾期應收帳款，成效已陸續可見，在業績可望逐季走揚下，全年營運表現應可優於去年。