這種要求合理嗎？一名男網友表示，最近看上一間1300萬元的房子，女友願意拿出150萬元現金，不過希望他能拿出850萬元的存款，兩人再一起貸款300萬元，如此一來每月每人的負擔不到1萬元，直說：「非常輕鬆」，然而，男網友卻覺得心裡不平衡，只好上網傾訴。貼文曝光後，有一派人直說：「還願意出已經要感謝了好嗎？」也有人分享能讓雙方都不虧的小撇步。

原PO在《匿名公社》發文表示，和交往2年的女友即將結婚，近日看上新北市某間總價1300萬元的兩房全新大樓，女友希望買房後兩人能共同持有，這樣雙方都有保障，不過女友只拿得出150萬元，原PO則有近千萬存款。

對此，女友建議原PO拿出850萬元，她自己則拿出全部積蓄150萬元，頭期款合計1千萬元，另外再貸款300萬元兩人一起分攤，每人一個月繳不到1萬元，女友認為「非常輕鬆」。不過原PO聽了卻覺得很不平衡，「我出了總價1千萬，她只出3百萬，房子兩人一起掛名」，雖然原PO認為男人應該要大氣，但心裡總覺得不是滋味，只好上網發文請益。

貼文曝光後，網友意見兩極，有一派人狂讚，「還願意出已經要感謝了好嗎」、「在台灣這樣的女友不錯了！」、「比例持分，願意出就很好了」、「女人青春+300萬，超值了啦」、「女友太好了吧」；另一派人則覺得火大，「這就是台女阿！她就是想看你花錢花在她身上，證明夠愛她」、「X的！只想享福的女友」。

另外也有人指出，女友的150萬對原PO來說根本沒太大用處，建議原PO一人獨資，房子只要掛自己名下即可，或是也可以選擇「照出資比例登記持分」，既可以兩人都掛名，財產也能按比例分配，相當公平。