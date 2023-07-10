一段感情中雙方難免會發生爭吵，但如何讓對方氣消是一門學問，只要用對方法，包準獅子也能馴服成小貓！《小鐵星座》運勢專欄分享生氣絕對要哄的前4名星座女，依序是金牛女、獅子女、天蠍女、雙子女是吃軟不吃硬的類型，只要伴侶好好哄她們，就能澆熄怒火。

▍第4名：雙子女

當雙子女發怒時，需做好冷暴力的準備，怒火和理智同時在腦海裡衝撞，她們不是和伴侶大吵一架，而只會變得更加冷淡。若在這段期間，覺得對伴侶漸漸失去興趣，就會狠心地不再回頭，這時，伴侶需及時去挽回她們的心，並再次喚起她們的興趣。

▍第3名：天蠍女

陷入熱戀的天蠍女，對周遭發生的事物極度敏感，本身佔有欲極強的她們，也會變得容易吃醋，進而和伴侶發生爭吵，這時伴侶應要摸准她們刀子嘴豆腐心的性格，從她們的軟肋下手，並誠摯的道歉和親吻，就能讓她們瞬間氣消，可謂是吃軟不吃硬的代表。

▍第2名：獅子女

獅子座樂於沐浴在強烈的愛意之下，希望伴侶能把她們視為獨一無二的那一個，並且無論發生爭執還是鬧彆扭，伴侶依舊能包容著她們，即使心裡早已認知到錯誤，只是期望伴侶能先低頭，給她們台階下，再說些真心的情話就能澆熄她們的怒火。

▍第1名：金牛女

金牛女嚮往穩定的愛情，不喜歡與愛人之間發生過多的矛盾。她們享受被人寵愛的感覺，感情和肉體上都希望被伴侶深深愛著。她們個性固執，一旦發起脾氣，就會開啟冷戰模式，這時伴侶若不肯好好的哄她們，是絕不會消氣的。