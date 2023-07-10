有些情侶在交往後，會想更進一步交流，一名男網友日前與校花女友交往滿半年，卻始終不敢對她做色色的事，雖然有徵得女方同意，但他還是擔心會玷汙女神般的她，於是PO文求助，該如何跨過心中這個坎。

原PO日前在Dcard發文，女友長得很可愛，是學校校花，顏值、身材都無可挑剔，兩人也是彼此的初戀，但交往半年來進度緩慢，從未討論過色色的事，交往3個月才第一次接吻，因為怕嚇到她。

原PO表示，最近問女友可以進到下一步嗎？沒想到女友只想一下就同意，他感動得快哭出來，不過當他提槍上陣時，卻發現自己做不下去，似乎是因為女友在他心中是女神般的存在，很怕做下去後有種玷汙她的感覺，不知該如何跨過內心的糾結，所以上網PO文。

貼文一出，掀起網友熱烈回應，「你再跨不過去，之後就是別人玷汙你的女神了」、「只能說你要好好珍惜對方」、「既然知道會玷汙她，就收起那種骯髒的想法吧」；也有不少妹子表示，「相信女生說可以是真的接受你喔！有可能女生也在期待，你如果再不衝的話可能會被說話」、「你如果再不上，到時候換你女友上來發文」，甚至有人說「搞不好女友之前經驗很豐富了，早就很想要」。