影》萬丹泥火山今年二度噴發，速噴3小時撲空遊客直呼可惜。

屏東萬丹泥火山11日清晨5時許再度噴發，此次3個噴發孔，主要集中在皇源聖殿前方，目擊高溫泥漿衝1公尺高，為加快噴發速度，民眾點火引燃，急速噴發3小時即結束，聞訊趕來的民眾撲空，直呼可惜，但住戶說，「你們看了開心，我們清得很傷心」。

萬丹泥火山位於屏東萬丹及新園鄉交界，此處地底蘊藏豐富天然氣，爆發時會有大量泥漿噴出，幾乎年年噴發，不過地點不固定，這是今年第二次噴發，距離上次噴發5個月。

泥漿漫淹至道路，警方緊急拉起封鎖線。（林和生攝）

萬丹鄉灣內村長陳玉意接到泥火山噴發消息，趕到現場處理，因有泥漿漫淹道路，擔心行經用路人危險，緊急聯繫警方拉起封鎖線；他無奈地說，因為汛期將屆，一周前才連絡水利單位清溝渠，沒想到才清乾淨，就又被泥漿漫淹。

此次噴發短短3小時，不少民眾聞訊而來卻僅看到泥漿，直呼可惜。遊客說，就是要看噴5層樓高、從早噴到晚，才有看頭。但皇源聖殿堂主張寶惠說，你們看得開心、我們清得傷心，才剛清好沒多久，又噴發一次，真的很惱人。