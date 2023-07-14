【立綱氣象報報】周一低壓帶影響 局部陣雨 山區有霧

眾所關注的熱帶性低氣壓TD05，可能會在今晚到明晨（7/14、7/15）生成今年第4號颱風「泰利」，雖然不會對台灣有直接影響，但外圍環流仍會帶來豐沛水氣，預估明晚開始基隆北海岸、東半部、南部、各地山區出現降雨，下周一、下周二（7/17、7/18）雨區擴及全台，花東降雨最猛烈。

氣象局指出，明日白天高溫炎熱，普遍有33到35度，除了新竹、宜蘭及台東以外，本島其他縣市高溫恐衝破36度，尤其中午前後紫外線偏強，外出務必防曬、多補充水分。

而明日上午的天氣與今天相似，東部、東南部、恆春半島不定時有陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部雷陣雨，入夜後受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東半部、南部及各地山區有短暫陣雨。

準颱風泰利朝西移動，雖對台沒有直接影響，但外圍環流會帶來豐沛水氣。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員廖經翔指出，根據最新路徑潛勢預報，熱帶性低氣壓今晚到明晨可能生成「泰利颱風」，其中明晨（7/15）生成機率較高，路徑將朝海南島前進，雖然距離台灣有一段距離，不會有直接影響，但其外圍環流仍會帶來豐沛水氣。

預估下周一、下周二（7/17、7/18）低壓帶北抬，水氣增多，全台都有局部短暫陣雨，花東雨勢最明顯，有局部大雨；下周三（7/19）雨勢減緩，宜、花、東有局部陣雨，而台灣東邊還有另一團水氣，不排除未來會形成熱帶性低氣壓，詳細情況有待持續觀察。