近來持續高溫，新北市社會局結合相關局處啟動避暑關懷機制，透過街友外展服務中心、各區公所和志工隊等，前往板橋火車站、新莊運動場、公園、圖書館等關懷，除發放礦泉水、麵包、八寶粥和泡麵外，也提醒場館在熱浪期間暫勿驅趕街友，但必須維持周遭環境整潔。

社會局副局長許秀能表示，衛福部於7月5日曾來函，通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友及獨居長輩等弱勢族群。事實上新北市於6月底高溫以來，即透過街友外展中心及各區公所，會同平時就在關心街友的志願服務協會和紳士協會志工隊，積極訪視各區街友較常出現的地方，力勸街友入住中途之家，或市府合約旅館。

社會救助科股長郭宏昇表示，新北市在7月6日達到室外溫度36度的標準，但在這之前即已啟動避暑機制。7月3日外展中心曾接獲一名窩在樹林區鎮前街86號前的街友通報，該名街友在酷暑下竟身著棉襖，而且身上插了幾支長香，香灰餘燼掉落身上衣服，以致衣服上出現幾處破洞，社工研判這位女街友疑似有精神疾患卻沒有病識感，因此會同EOC警消人員將她送到亞東醫院治療。

郭宏昇說，沒想到老婦人當天趁醫護人員沒有注意，又逃離醫院跑回樹林，7月8日遊走到鎮前街25號前，外展中心在接獲通報後，會同衛生局公衛護士、區公所、EOC警消人員等，將她送到八里療養院安置，同時連絡上老婦人的二女兒出面安撫。

許秀能也呼籲民眾，多加關心家中長輩提醒多喝水，避免中暑；同時透過29區公所拜託里長，以電話關心里內的獨居長輩，盡量待在有冷氣或通風良好的室內，避免在高溫下外出活動。