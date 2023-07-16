日本秋田縣昨起降下破紀錄大雨，目前已知造成1死4傷，部分民宅及道路泡在水中，秋田新幹線部分區間繼續停駛。一名老婦住家泡水後在樓梯上過了一夜，今天順利獲救。

日本經濟新聞、讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，秋田縣警察局五城目警察署及五城目町消防本部表示，昨晚7時30分左右，一名男子通報110「車被水淹動彈不得」，消防人員等在現場附近徹夜搜救。

不過，今天上午8時25分，搜救人員在秋田縣五城目町靠近馬場目川的一處水田中，發現男子在車內已無呼吸心跳，之後確認死亡，成為這次破紀錄大雨的秋田縣首名死者。

秋田市添川地區有民宅遭土石流波及，4人受到輕傷；秋田市已開設避難所供民眾使用。

受到發展旺盛的梅雨鋒面影響，秋田縣等地昨天開始降下破紀錄大雨，造成JR秋田站前等秋田市區大範圍淹水。秋田今天持續下大雨，到上午9時止已對6市町村發布最高警戒等級的「緊急安全確保」。

秋田市到今天清晨的24小時累積雨量為332.5毫米、藤里町289.5毫米、八峰町229毫米，都創當地觀測史上新高紀錄。

秋田新幹線從7月15日起停駛，今天從盛岡站到秋田站區間全面停駛，預料7月17日仍將繼續停駛。

大雨造成河川水位暴漲，包括內川川及太平川等多條河川氾濫；八峰町的水澤水庫及秋田市的旭川水庫，也在7月15日下午啟動緊急調節性放水。

從秋田市一處大樓往下拍攝到影像可以看出，整個住宅區道路都泡在咖啡色的水中，水位高度大約在車輛輪胎左右、部分位置則淹到引擎蓋。

當地一名女性說，昨晚起大樓的電梯就停止運作，必須爬樓梯才能回家，「由於感到不安，所以整晚都不太能入睡」。

消防人員用橡皮艇救出的一名80歲婦人說，位於公寓一樓的住家泡在水中，只好爬到樓梯上過了一夜。

接下來將到附近友人家避難的這名婦人說，昨晚8時左右，水位一下子上升，所以無法外出避難，「我在這裡住了這麼久，第一次碰到這樣的災情」。

日本氣象協會表示，梅雨鋒面滯留為東北地方帶來大雨，截至今天上午7時的48小時累積雨量，秋田縣秋田市大平山為382.5毫米、藤里町為319毫米，雙創當地觀測史新高紀錄，東北地方今天仍需嚴防大雨帶來的災情。

不過，沖繩地方及關東地方到九州地方，天氣型態則截然不同，必須嚴防酷暑，預估前橋市及埼玉市今天最高氣溫上看攝氏38度，東京市區及富山市也可能來到36度，其他地區也會出現35度以上的「猛暑日」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120716