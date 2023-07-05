連日高溫讓民眾熱到受不了，一名女大生抱怨，最近她穿無袖上衣與男性友人吃飯，卻被媽媽說是在勾引男生，她氣炸「我怎麼打扮不就是我開心嗎？」很想衝出家門逃回租屋處。

原PO昨天（4日）在Dcard表示，上大學後嘗試不同風格的穿搭，像是背心等，但不會太裸露，沒想到有次約男性朋友一起到家裡吃飯，她穿著黑色背心，媽媽竟私下跟妹妹說，「姊姊是不是因為有男生來才這樣穿？」事後她得知氣炸，抱怨明明沒有那種想法。

原PO表示，出去旅遊穿背心，媽媽也會碎念「剛剛旁邊那個人在看你腿、看你胸部、看你肚子」，她和妹妹聽到都覺得反感，可是爸媽還是一直唸，讓她覺得失望，只是單純想打扮漂亮，卻一直被干涉，真的很想逃離家裡。

對此，網友紛紛表示，「這不是夏季正常的普通衣著嗎？穿無袖的衣服就已經算露？」、「不要理他們，管太多了」。不過部分人認為，爸媽比較保守，「家人的意見也不見得是壞意，不用跟家人衝突，反正在家就穿保守一點，等妳回學校去外面，愛怎麼穿就怎麼穿」、「你媽的擔心是事實，大家都知道男生眼睛會放哪」。