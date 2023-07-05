網購優惠多和實體店價差大，不少人都會選擇網購，一名網友日前準備買鞋，又想先試尺寸，好奇去實體店面試穿完鞋子再回家上網買，PO文問這樣會很機車嗎？引起網友熱議，有人認為這確實是奧客行為，但不少人也老實說，畢竟錢不好賺，很多人都這樣做，但關鍵在不要直接說出來。

原PO昨天（4日）在臉書「匿名2公社」發文，問大家去實體店試穿鞋子卻不買，回家才上網買這樣會太機車？他表示，這麼做主要是想用掉購物網站累積的回饋，所以想上網買鞋，當然店員服務好，也是會現場買下來，畢竟沒差多少錢。

問題拋出後，掀起兩派網友熱議，有些網友認為，試了不買確實很機車，「最討厭是你這種人，當零售業就是想要賺佣金，去了門市問長問短，然後回家上網買」、「就店員的立場而言，這就是奧客的行為」。

但也有許多人承認會這樣做，「我也會，但遇到門市人員態度很好，超有耐心的那種，通常就現場直接買了」、「畢竟錢不好賺，一樣的東西，我是不會想要多花錢買，只是心裡對店員有點抱歉」、「其實很多人都這樣做，但是建議不要直接說出來」。