吃東西籽要不要吐出來，每個人習慣不一樣，外科醫師陳榮堅表示，日前一名40歲男子腸子脹痛難受就醫，檢查發現其中一段腸子裡竟塞滿2、300顆小小的東西，手術切掉那段腸子發現，竟然是2、300顆的葡萄籽；他提醒，這種狀況最常發生在老人家、腸沾黏的人身上，不咬直接吞恐引發問題。

一名腸沾黏的男患者因為不吐葡萄籽，導致一段腸子被2、300顆籽塞住。(示意圖，達志提供)

陳榮堅昨天（4日）在臉書發文，這名40歲患者曾在20幾歲時發生車禍，開過一個剖腹手術，後來就有腸沾黏的狀況，消化不太好。而這次來急診的原因是腸子脹痛難受，根據他的病史，懷疑又是腸沾黏，但電腦斷層檢查發現，他一段20公分的腸子裡塞滿2、300顆小小的東西，看起來像「糞石」。

陳榮堅說明，「糞石」指的是吃的東西沒消化，像一些老人家吃破布子，沒咬直接吞，就會累積成糞石，這種狀況常發生在老年人身上。他表示，後來幫男患者開刀，把那段塞住的腸子切掉，結果發現腸子裡2、300顆的東西全是葡萄籽。這時病人才老實說，前兩天吃了幾串葡萄，小顆的籽懶得吐出來、也不咬，連果肉一起吞下肚，所以才吞這麼多葡萄籽。

陳榮堅表示，如果是年輕、腸胃機能好的人吞籽沒關係，但該名患者以前車禍開過刀，有腸沾黏問題，導致籽卡在腸子的轉彎處，一顆一顆累積下，導致脹痛到要動手術。