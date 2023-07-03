許多人都會趁著假日帶全家大小出門旅遊。一位爸爸表示，近日他帶著小孩到台中鹿港，買東西時卻有一位奇怪婦人一直摸他兒子的手，當下他馬上制止、質問對方幹嘛亂摸，沒想到婦人竟回嗆，「看孩子可愛摸一下會怎樣嗎？兇什麼？」，讓他超傻眼。貼文曝光後，吸引不少家長分享類似經驗。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當時他正在買東西結帳，一個奇怪歐巴桑趁機一直摸他兒子的手，當下原PO馬上予以制止，詢問對方「幹嘛摸我孩子？」，結果卻遭歐巴桑反嗆「看孩子可愛摸一下會怎樣嗎？兇什麼？」，讓原PO忍不住在心裡直呼「妳知道妳在公蝦X嗎？」，差點氣得右手直接揍過去。

對此，許多人紛紛回應，「確實蠻不禮貌的」、「注意一下比較好，現在很多怪咖，但不致於動手啦，喊退就好」、「不要忍啊，幹嘛忍」、「下一秒可能硬拉著跑掉，或是抱著跑走，現在怪人多，還是要注意」、「幹嘛不直接告性騷擾？」、「這種歐巴桑最討厭！被講還這麼的理直氣壯！」。

另外有不少家長分享類似經驗，「我以前也遇過，說看我女兒可愛就摸她（女兒），我就對那個阿桑（婦人）說，那我現在看妳可愛，我也可以摸妳嗎？妳是在公X小？她（婦人）就臭臉走了」、「我小時候很討厭家人的朋友裝熟，更別說如果是遇到陌生人撫摸的話，就算是長者也一樣，不喜歡就是不喜歡～」、「上次我兒子在機車上等我，我下車買飲料，也是一個老人走過去直接摸我兒子的臉，被我罵」、「老一輩的觀念就是摸一下、碰一下、親一下、抱一下會怎樣？說真的不會怎樣，只會讓人很不爽，白目老人」。