好市多賣場裡推錯推車，購物袋被誤拿的事層出不窮，一名網友日前跟媽媽一起逛好市多，發現自備的保冷袋竟然塞了不用冰的蘇打餅乾，一問之下才知道，原來是媽媽怕空的保冷袋會被誤拿才出此下策，忍不住讚嘆媽媽真聰明。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他和家人進入好市多賣場便分開逛，會合時發現他帶來的保冷袋裡有裝東西，但打開看卻傻眼是蘇打餅乾，反問媽媽「這蘇打餅是怕熱還怕冷嗎？怎麼把它放保冷袋裡？」

一名網友表示跟媽媽一起逛好市多，發現自備的保冷袋竟然塞了不用冰的蘇打餅乾。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

媽媽回說「你們沒人要顧推車，我保冷袋裡面不放東西，像上次一樣被拿走怎麼辦？」讓原PO讚嘆媽媽真是聰明，確實放個東西在保冷袋裡，比較不容易遺失或被別人推錯推車，且保冷袋是自己帶去的，之前在賣場已不見過一個，再被拿走就麻煩了。

對此，許多網友也覺得這方法不錯，「學到了」、「被拿走過+1，空購物袋整車被推走」、「上次被偷，結果他自己拿來還，因為我女兒在裡面」、「我都把兒童座椅的安全帶繞過去扣起來，沒辦法迅速拿走」、「可以放一些比較重的商品在裡面，像飲料、牛奶，小偷拿走沒辦法馬上離場，最差也是被丟在角落」；但也有人認為，最安全的做法還是隨身帶著，私人物品與已結帳商品不要離身。