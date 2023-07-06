好市多不定期推出限時特價商品，一名男子前天（4日）到賣場採買，發現人手一組40瓶的養樂多，才賣87元，超優惠價格讓他趕緊放一組到購物車內，但他細看有效日期只到7月6日，當場傻眼說「兩天要喝完40瓶？這個價錢讓我很87」，其他人發現後也立刻放回架上，貼文引發逾5千名網友討論，不少人說可以冷凍起來，慢慢喝。

原PO昨（5）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，4日晚間到嘉義店採買，看到很多人購物車都有養樂多，他才發現一組40瓶的養樂多才賣87元，超優惠價格讓他趕緊搬一組到購物車。

但過沒多久，原PO發現很多人又默默把養樂多放回架上，仔細一看才發現，養樂多的效期只到7月6日，「兩天要喝完40瓶？」隨後他也把養樂多放回架，直呼「這個價錢讓我很87」。

貼文吸引逾5千名網友關注，「我昨天去有搬，效期到7月7日，一瓶2元不用計較太多，買回來直接丟冷凍」、「冷凍繼續喝，牛奶過期冷藏一個禮拜還是繼續喝」、「冷凍起來慢慢啃」、「買回來做養樂多冰啊」。