不少人喜歡到台南旅遊、吃美食，一名男子表示，台南有很多小吃和古蹟，可以帶動觀光，但當地人卻常常抱怨要外地人不要去，讓他超級納悶，多數網友認為台南道路規畫不佳、路較小條，很容易造成交通堵塞，貼文也釣出不少台南人罵「大家最好不要來，省得買東西吃都得排隊，還搞爛交通，很痛苦」。

原PO昨（5）日於PTT八卦版指出，外地人到台南消費，可以帶動當地的經濟，但他經常聽到台南人喊「觀光客最好不要來」，讓他不解到底怎麼回事。

貼文引發討論聲浪，網友一致認為是台南路太小、道路規畫不佳，才會顯得擁擠，「台南路太小了」、「台南真的常常到處都爆滿」、「台南交通真的差，車子太多就塞爆，大排隊」、「台南道路規劃太爛，假日市區根本塞爆」、「交通沒改進要怪誰」、「台北人也希望北漂仔快點回去」。

有不少在地人暴氣說，「最好別來，省得我排隊」、「身為台南人，拜託你們別來把交通弄亂，真的很痛苦」、「大家來台南又不是我受惠，還搞爛台南交通」、「一堆人就是嫉妒台南，才只會在那裡酸，我們台南人不吃這套」。