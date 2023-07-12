新加坡貪污調查局今天表示，星國交通部長易華仁（S Iswaran）正協助調查當局發現的一起案件，由於調查仍在進行中，無法提供更多細節。總理李顯龍已經指示易華仁休假，直到調查完成。

貪污調查局（CPIB）發布新聞稿表示，案件涉及部長官員被問話，了解民眾對此案的關注，但目前仍在調查中，無法提供更多細節，並強調新加坡對貪污採取嚴格「零容忍」的態度。

新加坡總理李顯龍今天也在臉書發文指出，5日接到貪污調查局通知，調查局發現一起案件，請求展開正式調查，將涉及易華仁等人被問話。李顯龍同意後，正式調查工作在昨天展開。

李顯龍表示，易華仁目前正在協助調查，已經指示他休假，直到調查完成。這段期間由交通部高級政務部長徐芳達代理交通部長一職。

新加坡向來積極遏止貪風，以此在國際聞名。根據國際透明組織（Transparency International）日前發布的2022年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），新加坡排名全球第5。

新加坡政府積極打擊貪腐之際，星媒先前報導，當地近年發生的貪污案件包括陸路交通管理局前副總署長符永泰向建築公司索賄新加坡幣124萬元（約新台幣2896萬元）。