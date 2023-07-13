在6月接受調查的2000家德國企業當中，逾3分之1企業預計今年的商業活動將比2022年更為疲弱。與企業關係密切的德國經濟研究所表示，目前沒有出現經濟上升的前景。

IW經濟學家Michael Groemling指出，烏克蘭戰爭及其對全球經濟的影響，已經演變為對企業和消費者的持續負擔。

在6月接受調查的企業當中，有34%的企業預計，今年的生產將會惡化，只有27%的企業認為生產會有改善。然而在春季之時，樂觀企業仍多於悲觀企業。

特別是在建築業，由於高成本、高利率和需求的下降，令業者苦不堪言。在這方面，悲觀者的比例顯然比樂觀者更多。

這種情況在服務業比較好，因為有3分之1的公司對生產有正面的預期，只有23%公司對生產有負面預期；其中主要原因是對高能源成本的恐懼已經減少，而且就業情勢更為穩定。

IW表示，「這有利於消費。但在這裡，整體情緒自今年春天以來也有所惡化」。