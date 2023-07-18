第1個寡占特色是金磚企業中有多達12家製造業，是自2010年以來首次金磚企業製造業超過10家企業入榜。第2個寡占特色是首度有2大產業同時有4家企業入榜、分別是電子業的川益科技、友順科技、百視美及宜春企業4家企業入榜。以及金屬基本工業及其製品業則有柏緯鐵工、承鼎精密、朝友工業、鑫陽鋼鐵4家企業入榜。第3個寡占特色是進出口貿易業創下首次有3家企業入榜的紀錄，分別是楊龍企業、客林國際及民盛應用企業。電子、金屬及進出口貿易業3大產業即占有16席「金磚企業」的11席。第4個寡占特色是同時有川益科技及柏緯鐵工2家企業同為第3度入榜金磚企業，且為這2家企業繼2013年同時入榜後第2度同時入榜。

今年是CRIF第17年公布金磚企業，為挖掘台灣本土績優但不為人知的企業，CRIF自2007年起即針對5000大企業中本國非公開發行公司，以嚴格的標準篩選經營表現獨特的企業，並稱之為「金磚企業」。

CRIF分析在後疫情世代的2022年，不僅歷經烏惡戰爭影響全球經濟、原物料大漲造成高通膨、美國為遏止通膨連續升息7次以及中國大陸疫情再襲實施的封城記，在諸多因素影響下，竟仍有高達16家企業符合「金磚企業」標準，是非常不容易的成績。同時值得注意的是。金磚企業原本為篩選非公開發行的「小而美」企業，但是近三年金磚企業營收達10億元以上的企業比重分別是61.54％、76.19％、81.25％，且其中分別有3家企業營收超過50億元，3家企業稅後純益超過10億元，益顯示金磚企業已有朝向大型化的趨勢發展。