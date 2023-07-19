7月份美銀美林經理人調查報告顯示，淨24%經理人減碼股票，較上個月改善8個百分點，也是近7個月來最佳，淨加碼債券的程度則略為下滑至3%，而對中國今年經濟成長的預期保守、僅4.6%、為近六個月來最低，使經理人對商品的配置降至淨9%減碼，為2020年5月來最差。

對經濟前景看法改善也推遲了對降息的預期，多數經理人估計明年上半年聯準會將啟動降息，且第2季降息的機率較高，不過認為下半年才降息的經理人也從上個月的10%顯著增加至約25%。

本月份經理人風險胃納提升，大幅轉入美股、新興市場與股票資產，轉出日本、醫療、科技與債券。相較於過去20年，經理人目前正大幅加碼債券與歐元，減碼股票與美元。不過儘管風險胃納改善，仍有淨68%、淨45%與淨44%經理人預期高品質股票、高評等債券與高股利股票表現將在未來12個月表現勝出。

就區域別而言，淨10%經理人減碼美股，自5月份以來大幅改善近30個百分點，對日股則由上個月的淨8%加碼轉為淨3%減碼，對新興市場則是連續8個月看好。就產業而言，醫療、民生消費與科技為經理人淨加碼程度最高的前3大產業。

就風險面而言，高通膨使央行偏鷹、銀行信用緊縮與全球經濟衰退及地緣政治風險惡化仍為前3大尾端風險，而美歐商業不動產、美國影子銀行與中國房地產市場也仍持續為經理人認為可能引發信用事件的前3大主要風險。就交易面而言，近6成經理人認為做多大型科技股為最擁擠交易，近2個月來大幅攀升近30個百分點，其次為做多日股與放空中國股票。

以上資料依據彭博資訊，7月份美銀美林經理人調查於7/6~7/13進行，對管理6,520億美元資產的262位經理人進行調查。