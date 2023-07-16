國防部軍事情報局在6月中旬端午節前夕，突遭調查局國安處人員持士林地檢署搜索票依「洩漏國家及國防以外機密」為由進入局本部搜索，並帶走一名女少校偵訊。由於軍情局是極度機敏單位，這次首度遭到調查局及檢方直接搜索，撼動整個國防部。據國安人士指出，該位女少校疑涉與其他情報友軍單位造假情資並恐外洩，案情恐向上發展。

據了解，士林地檢署與調查局國安處在搜證過程中時，以先知會國防部同意，並由軍事安全總隊配合進行，待蒐證完成後，直接持搜索票進入該位女少校所屬單位辦公室搜索，事後並帶走相關資料及女少校進行偵訊。

由於軍情局主要為負責對大陸情蒐，被視為極度機敏單位，若有任何資料外洩，都極有危及我方國安及情蒐、敵後工作人員安危，因此即使是友軍單位，也都難以踏入一步。

過去軍情局若有人員涉及司法案件，都是由內部自行搜索調查後，交由司法機關偵辦。從未有其他單位登堂入室搜索的先例。

國安人士指出，因檢調是依「洩漏國家及國防以外機密」為案由搜索，因此軍情局應有事先做好調查，研判並未涉及情報及人員個資等重大洩密，才會同意檢調進入，目前本案正由調查局國家安全維護處偵辦中。

對此，士林地檢署證實，現正由檢察官依法指揮偵辦中，期間因辦案所需而取證過程均獲得相關單位充分協助及全力配合，後續將秉持勿枉勿縱立場，縝密蒐證，深入調查，依法處理。另基於偵查不公開原則，士檢謹遵偵查不公開作業辦法規定，適度公開說明，呼籲外界切勿對案件過度揣測，以維護偵查程序順利進行。