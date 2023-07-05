李玟（CoCo）今（5日）驚傳過世，家屬也證實她輕生，送醫3天後仍與世長辭，據悉，最先發現她想不開的是80歲的媽媽，並趕緊聯絡另外兩名女兒送醫，無奈仍救不回她。

據《香港01》報導，李玟在自家輕生，媽媽第一時間發現她昏迷，趕緊打給另外兩個女兒並報警，送往瑪麗醫院搶救，最後仍在今中午離世。據悉，她近年罹患憂鬱症，家人都知道情況嚴重，24小時輪流陪伴，朋友也常常關心，可惜仍無法阻止憾事發生。

李玟二姊今發文透露，妹妹多年前就患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，透露她7月2日在家輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終在7月5日與世長辭，享年48歲。

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