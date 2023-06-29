藝人大牙（周宜霈）近日控訴陳建州多年前性騷擾，不過種種說法卻遭反駁「虛偽不實」，陳建州更直接和妻子范瑋琪提出民事告訴求償千萬，還聲稱會捐出全數賠償金。但《財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會》今（29）日發布聲明拒收陳建州捐款，直說：「婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段」。

黑范夫妻昨日聯合發布律師聲明，反擊大牙的指控虛偽不實，且已經嚴重侵害到他的名譽和人格，要大牙在個人臉書粉專刊登道歉啟事並置頂3天，還提出民事訴訟索討1千萬元賠償金，聲稱這筆錢將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等社會公益慈善團體。

對此，《女人迷》創辦人暨執行長張瑋軒在臉書發文，直說：「這份傲慢，我真的是忍無可忍」，串連現代婦女基金會、婦女救援基金會推動公民連署，「讓大牙不再是一個人」。

《婦女救援基金會》今日下午在臉書發布聲明，強調婦女團體存在的目的是為了援助需要幫助的女性，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，「婦女救援基金會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為」。

同時，該基金會也反對任何透過訴訟威迫或警告性暴力倖存者的做法，直指陳建州強制刊登道歉啟事的訴求，已經是被憲法法庭宣告違憲的行為。婦女救援基金表示，該會與工作律師群，長期關注各種防範性暴力相關的法律制度，將實務服務中累積的知識化作支持性暴力倖存者的強大力量。基金會長久以來不定期提供性暴力倖存者諮詢。

文末，婦女救援基金會感性寫到，「我們與所有#metoo倖存者站在一起，讓我們一起，別讓倖存者只有一個人」。