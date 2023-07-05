台灣知名貴婦畫家侯姓女子，5年前台北SOGO百貨逛街遭電源線絆倒，她提告求償，台北地院一審判決董事長黃晴雯等人連帶賠償366萬多元，上訴後，台灣高等法院認定侯須負一半過失責任，且黃晴雯免賠，改判SOGO公司及黃姓股長連帶賠償95萬多元，SOGO公司應另給懲罰性賠償金95萬多元。

侯女提告指控，SOGO公司忠孝館8樓家電用品課黃姓股長，在忠孝館8樓設置以壓條覆蓋且與地板顏色相近之延長電源設施，該設施並跨越人行通道，且未於現場作任何明顯警告標示，SOGO公司是企業經營者，設施之設置不符合當前消費者可合理期待之安全性。

她在2018年9月30日晚間至忠孝館8樓購物行經該設施時遭絆倒受傷，因而受有支出醫療費用、交通費用、手錶損壞之維修費等財產上損失及非財產上損失（慰撫金）合計201萬4388元之損害，請求SOGO公司給付402萬8776元之懲罰性賠償金。

高院認為，侯女因事故所受財產上損害為醫療費41萬402元、交通費2萬多元、將來醫療費28萬多等，得請求賠償非財產上損害100萬元，但她也有未注意行進間前方狀況之情，而與有過失，其過失比例為50％，故僅得請求黃姓股長與SOGO公司連帶賠償95萬2855元。

至於她請求SOGO公司給付懲罰性賠償金部分，高院衡酌被她因事故所生損害情形、訴訟成本、對SOGO公司本身之嚇阻及同業之影響等情，得請求之懲罰性賠償金以損害額之0.5倍，即95萬2854元為適當。可上訴。