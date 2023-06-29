黑人陳建州遭大牙周宜霈控訴性侵未遂，本人火速澄清，提告並求償1000萬元表清白。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日就表示，「法律的判決黑人一定會勝訴，因為這11年前的事情，你沒有第三者，沒辦法舉證」，引發討論。

吳子嘉28日在政論節目《關鍵時刻》中表示，「這就是大鯨魚在欺負小蝦米，法律會怎麼判？法律的判決黑人一定會勝訴，因為這11年前的事情，你沒有第三者，沒辦法舉證，所以你看到大牙就吃鱉了，一個小女生被大鯨魚跟他的集團在碾壓」，吳子嘉更指出，「這個也只有10萬的行情而已，黑人在嚇小孩子，他故意就是欺負一個小女生，現在已經當人家的媽媽了，站出來講『#MeToo』這個事情要多大勇氣，她要怎麼面對黑人這種惡勢力？她願意站出來，會有什麼利益？所以黑人壞透了」。

最後吳子嘉更呼籲大牙，「你不要怕他，有事情找我，老子修理他，黑人在我面前是小螞蟻一隻，怎麼可以這樣以訟止謗，如果這種事情可以這樣解決的話，後面的『#MeToo』就斷掉了，台灣整個就道德淪喪了，這多嚴重」。

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