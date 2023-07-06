前年新冠肺炎疫情期間，王姓女子卻在LINE群組轉傳新北市新店一家麵店「賣麵的老公去萬華確診隔離」，害麵店門可羅雀，營業損失慘重，刑事部分，王女遭依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪判處罰金2萬元，可易服勞役確定。民事求償部分，台北地院判決王女須賠償麵店10萬元。

王女在2021年5月以通訊軟體LINE在群組留言散播「賣麵的老公去萬華確診隔離」，後來又有人轉傳到另一LINE群組，留言散布「賣麵的老公去萬華確診隔離、店內有2-3個確診隔離」

刑事部分，台北地院二審認為，王女明知新冠肺炎疫情期間任何關於疫情之不實訊息之傳播散布，均極可能引發群眾恐慌，增加民眾間因擔憂疾病傳染所導致之不信任，竟發布不實訊息，且迄今未能賠償被害人損害，所為應予非難，判處罰金2萬元定讞。

麵店提起求償訴訟，主張營業損失15萬元及要求名譽權受損的精神慰撫金15萬元，台北地院認為，無法認定營業額損失與王的言論有關，但王女須賠償精神慰撫金10萬元。