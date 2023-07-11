副總統賴清德今天表示，數位轉型與數位治理，是推動台灣產業與社會發展時，非常重要的目標。他一直主張，政府應該大力支持台灣中小與微型企業走向數位轉型。政府的責任，是建構適合的政策環境，協助企業加快轉型的腳步。在這個過程中，數位治理也是政府接下來要面臨的課題。

賴清德今晚在臉書表示，今天下午，他來到LINE及 LINE Bank公司參訪，看到LINE在台灣數位轉型上的巨大貢獻，讓他相當敬佩。公司裡充滿了創意熱情的年輕人與自由的工作環境，相信這也是LINE總是能激發創意和有趣嘗試的原因。

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他說，LINE每個月活躍的用戶人數已超過2100萬，相當於超過9成的台灣人口，與我們的生活緊緊相連，LINE Bank也在成立不到3年的時間，超過累積157萬用戶，「就連我自己也是LINE的愛用者」。

賴清德強調，數位轉型與數位治理，是推動台灣產業與社會發展時，非常重要的目標。在這次交流中，我們看見台灣數位經濟的創造力擁有極大的潛能。光是LINE的貼圖服務，就有超過77萬名本土創作者參與、貢獻超過900萬組貼圖。

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他一直主張，政府應該大力支持台灣中小與微型企業走向數位轉型。就像LINE在疫情期間，協助非營利組織和社福團體開啟公益帳號；推出數位校園計畫來確保師生溝通的暢通；啟動中小型店家的應援計劃，幫助中小、微型企業進行數位轉型。

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賴清德認為，在改變台灣、建構數位經濟與韌性的道路上，民間企業的技術、能力、創意和動能扮演著重要角色。政府的責任，是建構適合的政策環境，協助企業加快轉型的腳步。在這個過程中，數位治理也是政府接下來要面臨的課題。

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他說，他很開心台灣有這麼多的年輕人投身數位產業，不管是短影音的創作、很可愛的貼圖、好玩的遊戲或是更便捷的線上消費與金融服務，其實這些都是台灣網路社群自由、安全、開放最佳的體現。也期待 LINE繼續結合台灣豐沛的人才與創意，持續為這塊土地創造更多優秀的內容。