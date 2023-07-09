112年全國學生社區棒球大賽U12組9日進行的24強小組賽，來自全台各地的代表，全力爭奪下周決賽的亮相權，去年冠軍的台中健行小牛遭到松山區體育會拉下，確定無緣衛冕，而去年全國賽確診新冠肺炎無緣參賽的楠陽社區小將黃浩哲，敲出生涯首支場內全壘打，也助隊搶下8強決賽席位。

在新落成的台中國際壘球園區率先進行A組賽事，楠陽社區一登場便以5比3擋下台中騎士的反撲，緊接著馬上和火焰勇士爭搶龍頭寶座，在對方守備失誤下，前2局就豪取7分定勝負，終場9比1贏球，2連勝登上小組第一前進8強，也洗刷去年止步16強的遺憾。

關鍵一役黃浩哲在2局下敲出3分場內全壘打，助楠陽社區穩收晉級門票，卻在受訪時被虧賽前才被訓話，他透露：「前一場比賽，教練比的暗號沒看到。」

黃浩哲前面領到2個四壞球保送和1次觸身球保送，渴望打數的他，看到球終於打出去，露出開心神情，笑著說：「終於打穿了，第1顆看球沒有很快就揮。」繞壘時聽到教練吶喊聲不斷，他也沒停下腳步，最後跑出生涯第1支場內全壘打。

五年級的黃浩哲去年和球隊一起征戰預賽，卻在全國賽階段確診新冠肺炎缺席，只能在家收看直播關心戰況，坦言「當時看到隊友被打爆就不想看了」，這次他終於在有轉播的全國賽繳出代表作，他含蓄地說回去重播看一次就好，想要好好檢視一下自己表現。

其餘場地的戰況，中大紅襪紅和松山區體育會、新北海德、新竹竹風少年、高雄熊快樂紅都是以2勝晉級，NBA港湖紅則是挾1勝1和出線；8強隊伍將在下星期重新聚集台中國際壘球園區進行單淘汰賽。