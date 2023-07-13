成了桌球、棒球、羽球3支球的合作金庫銀行，從1992年起每年都會舉辦公益育樂營活動，今年的暑期育樂營將從7月31日起在嘉義、台南及屏東等地陸續展開。

合庫桌球、棒球、羽球3支球隊分別成立於1947年、1949年、1962年，球隊歷史悠久，培育了眾多國內外知名球星，而長期耕耘及對提升國內體育風氣的努力，更使得合庫自民國2009年起，連續14年榮獲「體育推手獎」的肯定。

合庫努力協助政府推廣全民運動，希望將球類運動風氣從小扎根，以啟發學童的興趣為目標，自民國1992年起，除2020年到2022年因新冠肺炎疫情改以支持基層體育方式辦理外，每年暑假都會舉辦桌球、棒球、羽球育樂營活動，至今參加過的學童人數已超過6萬人次，每次活動舉辦期間，合庫旗下球星都會放下身邊的工作，到營隊親自教導學童球技。

這次嘉義羽球營及台南桌球營名額各300名，其中200名保留合庫客戶子女報名，開放100名給一般民眾子女報名；屏東棒球營共500個名額，其中300名保留合庫客戶子女報名，開放200名給一般民眾子女報名，報名參加的學童一律免費，報名資格為2010年9月2日至2014年9月1日出生、目前就讀國小3年級到6年級的男女學童，採分行現場報名，每一家長限報2名學童，額滿為止。